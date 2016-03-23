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Politika

AKP'li vekilden Zarrab yorumu: Hukuk herkese dokunur, suçlu olan cezasını çeksin

Reza Zarrab, 21 Mart gecesi Miami'de tutuklandı

23 Mart 2016 16:57

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili soruya, "Suçlu olanlar cezasını çeksin. Ben o konuya vakıf değilim. Hukuk herkese dokunur. Hukuk ’Ahmet, Mehmet’ demez, ’Hasan, Hüseyin’ demez" yanıtını verdi.

DHA'nın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa’da kanser tarama merkezi açılışında soruları cevapladı. Bir soru üzerine, Miami’de tutuklanan Reza Zarrab ile ilgili bilgi sahibi olmadığını dile getiren Özdağ, "Bu konu ile ilgili bir şey söylemek istemem. Suçlu olanlar cezasını çeksin. Ben o konuya vakıf değilim. Hukuk herkese dokunur. Hukuk Ahmet, Mehmet demez, Hasan, Hüseyin demez, etnik demez, sıfat demez, statü de demez. Herkese dokunur" dedi.

 

 

“Milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı devam edecek”

 

Dokunulmazlık tartışmaları üzerine konuşan Özdağ, MHP ile CHP’yi birlikte hareket etmeye davet etti. Özdağ, "Şu an 121 milletvekilinin 522 fezlekesi var. Anayasa’da geçici bir maddeyle, bir Anayasa değişikliğiyle tamamının dokunulmazlığını kaldırmak istiyoruz ve tamamı da yargıya gitsinler. Yargı ne derse o olsun. Yargıya gitmek demek, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmış olması demek. Yasama faaliyetlerinden men olması demek değil. Yine yasama faaliyetlerini yapacak milletvekilleri. Aynı zamanda kürsü sorumsuzluğu devam edecek, kürsü dokunulmazlığı devam edecek. Sadece o konuda yargılanmış olacak. Beraat ederse o konudan beraat etmiş olacak. Ceza alırsa ceza almış olacak. Bununla ilgili CHP’yi de MHP’yi de bizimle beraber Anayasa değişikliğine davet ediyoruz" diye konuştu.

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