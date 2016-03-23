Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Halkbank hisselerindeki düşüş yüzde 10'u geçti

Halkbank hisselerinde işadamı Reza Zarrab'ın tutuklanmasının ardından dün başlayan düşüş eğilimi bugün de devam etti. Bankanın hisseleri 13:10 itibariyle günlük olarak yüzde 2,2 kayıp yaşadı. Böylelikle bankanın hisselerinde dünden buyana görülen kayıp toplam yüzde 11'e yaklaştı.

Bankayı yakından takip eden analistler, Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasının Halkbank yatırımcısını da tedirgin ettiğini, bu durumun da bankanın hissesinde satış getirdiğini belirtti. Analistlere göre Zarrab'ın ABD'deki soruşturma kapsamında yapacağı açıklamaların banka üzerinde olası olumsuz etkileri fiyatlanıyor.

Banka yönetimi dün akşam saatlerinde Reza Zarrab'ın ABD'deki soruşturması ile bankanın herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ABD'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Bankamızın adı da verilerek haberler yapılmakta ve asılsız tezviratlar üretilmektedir. Söz konusu soruşturmayla Bankamızın herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Bankamıza yönelik herhangi bir inceleme talebi bulunmadığı gibi Bankamız herhangi bir inceleme ya da soruşturmanın tarafı değildir. Bankamız bugüne kadar olduğu gibi tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.