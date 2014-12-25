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Reza Zarrab ve Bilal Erdoğan maskeleri ile Halkbank'ı bastılar!

'Siz hırsızları yakalayamadınız, biz yakaladık. Hırsızları tanıyoruz'

25 Aralık 2014 17:14

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir grup Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kapatılmasını protesto etmek istediği için Reza Zarrab ve Bilal Erdoğan maskeleri ile Halkbank'a gidince polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan basın açıklamasında AKP adaletinin yolsuzluk davasına takipsizlik kararı verdiği, ayakkabı kutularından çıkan paraların faiziyle iade edildiği bildirildi.

SDP üyeleri, önce Halkbank Karşıyaka Şubesi önünde bir protesto yaptı. Eyleme müdahale eden polis, altı kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluğa karıştığı iddia edilen dört bakan ve Rıza Sarraf’ın maskelerini takarak bankaya giren SDP'liler, yolsuzluğun AKP hükümeti döneminde olağan karşılandığını söyledi. Bu esnada bankanın kapısını kilitleyerek, "Çalmadık, çalanlarla savaştık!" pankartı açan diğer SDP’liler, “Siz hırsızları yakalayamadınız, biz yakaladık. Hırsızları tanıyoruz.” dedi.

Müdahale eden polis ekipleri, eylemcilerin tamamını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Ceyhun Dönmez, Dilan İnce, Berfin Özcan, Hasan Yılmaz, Rahmi Can Gür ve Berkay Duran olduğu belirtildi.

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