Zarrab'ın tutuklanmasının ardından Halkbank hisseleri yüzde 7,5 düştü

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonların ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İranlı iş adamı Reza Zarrab, Miami’de 'İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama' suçlamaları'ndan tutulanmasının ardından, Türkiye'deki Halkbank hisseleri yüzde 7,5'e yakın düşüş yaşadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Zarrab, 17 Aralık 2013'te başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturmada, dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan da gözaltına alınmıştı.

Bir bankacılık analisti, "Zarrab ABD'de İran ambargosunu delmeye yönelik yaptığı işlemler nedeniyle tutuklandı. "Peki bunu neyle deldi" diye sorulduğunda Halkbank'taki işlemlerle ilgili olduğu ortaya çıkacak. Bu da banka hisselerinde sert düşüşe neden oluyor" dedi.