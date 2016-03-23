“Reza Zarrab, Tahran'a yazdığı mektupta kendisinden 'İran'ın gayretli çocuğu' olarak söz etmiş"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’ın İran Merkez Bankası Genel Müdürü’ne 2011 yılında yazdığı mektupta, kendisinden “İran’ın gayretli çocuğu” olarak söz ettiğine dikkat çekti.

Toker, yazısında, 17 Aralık 2013’teki Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nda tutuklanıp 28 Şubat 2014’te serbest bırakılan Zarrab’ın daha sonra iktidara yakın bir kanalda katıldığı bir programda, “Cari açığın yüzde 15’ini ben kapattım” sözlerini hatırlatarak, mektupta yer alan ‘milli ve manevi görevler’ ifadesinin Türkiye için değil İran için kullandığını belirtti.

Toker’in bugün (23 Mart 2016) yayımlanan “‘İran’ın gayretli çocuğu” başlıklı yazısı şöyle:

Rıza Sarraf, ABD’nin yaptırımları sürerken İran Merkez Bankası Genel Müdürü’ne yazdığı mektupta kendisinden böyle söz etmiş.

Mektup, -ABD’de tutuklandığını Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın haberiyle öğrendiğimiz- Rıza Sarraf hakkında hazırlanan 21 sayfalık iddianamede yer alıyor.

Sanıklar Rıza Sarraf, Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necefzade “Amerika’yı dolandırmak, yaptırımları ihlal, kara para aklamak, banka sahtekârlığı” olmak üzere dört ayrı suçla suçlanıyor. Suçlamalara konu olan ve Amerikan Hazinesi’ne bağlı Dış Mali İşlemleri Denetleme Komitesi OFAC’nin denetimine takılan işlemler belgelenmiş.

İddianamede, 7 kez Türkiye, iki kez de Türk kelimesi geçiyor.

Yasadışı olarak nitelenen bu işlemler, “Açık Eylemler” başlığı altında 14 maddede sıralanmış. (Türkiye ve Türk kelimeleri de Sarraf’ın yönettiği ve sahibi olduğu şirketler dolayısıyla anılıyor. Sarraf’ın Türkiye’de kurulu şirketler üzerinden göndermek istediği yüklü ödemelerin OFAC talimatıyla nasıl bloke edildiği anlatılırken.)

‘Yaptırımlar fırsata dönüştü’

Yazının girişinde söz ettiğim ve Sarraf’ın kendisini yaptırımlara karşı “gayretli çocuk” olarak nitelediği mektup, iddianamenin 10. sayfasında.

Suçlamalara konu “Açık Eylemler” başlığının j/ bendinde.

Sarraf’ın imzasıyla İran Merkez Bankası Genel Müdürü’ne yazıldığı belirtilen “mektup taslağı”, 3 Aralık 2011 tarihli maile ekli.

Savcının Farsça yazıldığını vurguladığı mektup, iddianamede İngilizce olarak yer alıyor.

Sarraf bu mektubunda, “İran’ın Yüce lideri Ayetullah Hamaney ve Merkez Bankası’nın saygın yetkililerinin rolü; kullanılan özel yöntemler sayesinde, yaptırımların akıllıca etkisizleştirildiğini, hatta fırsatlara dönüştürüldüğünü” belirtiyor.

Yaptırımların artıp yoğunlaşacağı ve bunun da bir sır olmadığını belirten Sarraf, İran İslam Devrimi’nin Ekonomik Cihat yılı olarak ilan ettiği o yıla hazır olduklarını da anlatıyor.

‘Milli ve manevi görev’

Sarraf mektubunda, ailesinin döviz alanında Türkiye, BAE, Rusya ve Azerbaycan’da kurulu şubeleriyle birlikte yarım yüz yıllık bir deneyimi olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: “Para ve kura ilişkin yaptırım politikalarına karşı uygulamalarda, işbirliği içinde olmak ve bunu beyan etmek milli ve manevi bir görevdir.”

Dikkatinizi çekelim ki bu “milli ve manevi görev”, “Cari açığın yüzde 15’ini tek başına ben kapattım” dediği Türkiye’ye değil, İran’a karşı.

“İslami İran’ın gayretli çocukları” ifadesi ise mektubun sonunda yer alıyor.

Rıza Sarraf, -iddianamede yer alan mektubunu şöyle bitiriyor:

“İran İslam Devleti’nin gayretli çocuklarının işbirliği ve çabalarının umudu, sevgili milletimizin tüm finansal ve uluslararası alanlarda yükselen bir ilerleyişiyle sonuçlanacaktır.”

Sarraf’ın “sevgili milletimiz” ile kastettiğinin Türk milleti olmadığını vurgulamaya herhalde gerek yoktur.

İran Merkez Bankası’na yazdığı mektupta, kendisini İran İslam Devleti’nin gayretli çocuğu olarak tarif eden Rıza Sarraf, bu mektuptan üç yıl sonra, tam da mektuba konu işlemler ile Türkiye’nin cari işlemler açığını kapattığını söyleyecekti.

Fonda Türk bayrağının dalgalandığı iktidar televizyonunda.