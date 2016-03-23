Zarrab'ın kuryesi anlattı: İki kilit isim de aranıyordu

Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, haklarında yakalama kararı bulunan Kamelia Cemşidi ve Hüseyin Necefzade’nin kara para transferindeki kilit isimler olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Kamelia Cemşidi ve Hüseyin Necefzade’nin kara para transferindeki kilit isimler olduğunu söyledi. Cemşidi’nin İran ile bağlantıları sağladığını anlatan Karahan, Necefzade’nin para ise transferinde yer aldığını söyledi.

Kamelia Cemşidi’yi 2009’dan bu yana tanıdığını söyleyen Adem Karahan, “İran’dan babası buna para gönderir ve Durak Döviz üzerinden parasını alırdı. Daha sonra Reza Zarrab, bunu yanına alarak Durak Döviz’de çalıştırmaya başladı. İran’dan gelen ve giden paraları kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra da Royal Holding’e geçti. Bu iki işyerinde de kendisi ile birlikte çalıştık” dedi. Karahan, “Reza Zarrab'ın bütün özel işlerini yapardı. İranlı olması nedeniyle bütün gizli ilişkileri ayarlıyordu. Kısacası Reza’nın karanlık para işlerini yürütüyor, İran’dan gelen paraların çoğunluğu da onun bağlantısıyla geliyordu. Zarrab'tan sonra İran’daki en büyük bağlantı onun. Çünkü şirkette ondan başka hem Farsça hem de İngilizce bilen kimse yoktu. Kısaca para ve altının dolaştırılarak transfer edilmesinde parmağı olan birisi” diye konuştu. Hüseyin Necefzade’yi de tanıdığını söyleyen Karahan, “Zarrab'ın para transferinde yanında yer alan birisi bu iki isim yakalanırsa çok şey değişir” ifadelerini kullandı. Cemşidi’nin, Zarrab'ın Türkiye ve diğer ülkelerdeki iş takibini yaptığı ve 17 Aralık operasyonundan 3 gün sonra tutuklanacağını anlayınca Dubai’ye kaçtığı öğrenildi.

"ABD isterse konuşurum"

Bildiklerini anlatmak için bir kez daha TBMM’ye çağrı yapan Adem Karahan özetle şunları söyledi: “ABD tarafından açılan soruşturmaya da taraf olmak istiyorum. ABD’li yetkililer isterse bildiklerimi anlatırım, elimdeki belgeleri paylaşırım. Türkiye’de kapatıldı hiç değilse oradaki soruşturma ile ceza alsınlar.”