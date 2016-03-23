İktidara yakın 14 gazete, Reza Zarrab’ın tutuklanmasını birinci sayfalarında görmedi!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen 15 gazete, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasını birinci sayfalarında görmedi.

ABD’yi dolandırmak, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına yasal zemin oluşturan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek, banka sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 75 yıl hapisle yargılanması istenen Zarrab, hafta sonu Miami’ye geldiği sırada havalimanında FBI ajanları tarafından yakalanarak Miami’de çıkarıldığı federal mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Milliyet, Vatan, Yeni Şafak, Karar, Star, Akşam, Güneş, Sabah, Takvim, Yeni Akit, Milat, Türkiye, Diriliş Postası ve Zaman gazetesi, Zarrab’ın tutuklanma haberini iç sayfalarında gördü.

Star Medya Grubu’na bağlı Akşam gazetesi, tutuklanmaya ilişkin iç sayfasında da bir bilgiye yer vermezken, Zarrab’ın ismini geçirmeden Halkbank’ın “Soruşturmayla bağlantımız yok” açıklamasını haberleştirdi. Yine aynı gruba bağlı Star gazetesi, “Büyük oyunda 2. perde; Zarrab” başlığıyla iç sayfasına taşıdığı haberinde “Kuzey Irak petrolünün Türkiye’ye akması ve komşumuz İran’la ticaret, Fransa-Almanya’nın yıllarca ambargoyu delmesine kayıtsız kalan ABD’yi rahatsız etmiş, hatta Washington Türkiye’yi açıkça tehdit etmişti” ifadelerine yer verdi. Tutuklamayı, Star’la benzer ifadelerle haberleştiren Akit de “ABD’den Sarraf'a 'Amborgoyu niye deldin' sorgusu” başlığını kullandı. Güneş gazetesi ise “Reza Zarrab ABD’de tutuklandı” başlığıyla haberi düz olarak verdi.

Son dönemde iktidara yakın bir çizgiye kayan Demirören Grubu’na bağlı Milliyet ve Vatan gazeteleri Zarrab’ın tutuklanma haberini iç sayfalarında gördü. Milliyet, “Wall Street'i dize getirdi!” başlığıyla verdiği haberde, Zarrab’ı tutuklatan savcı Preet Bharara’nın 2012’de “Wall Street’i suç üstü yakalayan adam” başlığıyla Time’a kapak olduğunu hatırlattı. Vatan gazetesi de, Reza Zarrab’ın İran Merkez Bankası’na gönderdiği mektuba atıfta bulunarak, tutuklamayı “Zarrab’ı yakan mektup” başlığıyla haberleştirdi.

Sabah gazetesi, Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım’ın dün yaptığı açıklamayı “Zarrab tutuklanmadı gözaltına alındı” başlığıyla iç sayfasına taşıdı. Yine avukat Yıldırım’ın açıklamalarını haberleştiren Takvim gazetesi de “Ticari suçlama” başlığını attı. Yeni Şafak gazetesi de avukatın açıklamalarına atıf yaparak, “17 Aralık’la ilgisi yok” başlığıyla Zarrab’ın tutuklanmasını iç sayfadan duyurdu. 7 Mart’ta yayın hayatına başlayan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın çizgide yayın yaptığı yorumları yapılan Karar gazetesi de birinci sayfasından görmediği tutuklama haberini “Savunma için iki hafta” başlığıyla iç sayfadan gördü.

İşte gazetelerin bugünkü birinci sayfaları:

*Bu haberin ilk versiyonunda 1 gün önceki manşeti ihmal edilerek Habertürk'e de yer verilmiştir. Habertürk'ten ve okurlarlarımızdan özür dileriz.