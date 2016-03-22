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Hürriyet Washington Temsilcisi: Reza Zarrab ABD ile işbirliği yapacaktır; bu işin sonu Türkiye'ye de uzanacak!

"Türkiye'dekiler de dahil bütün mallarına hepsine el konacak"

22 Mart 2016 21:39

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, ABD'de tutuklanan 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın "ABD ile bir işbirliği yapmış olabileceğini, olmasa da mutlaka işbirliğine gideceğini düşündüğünü" söyledi. "Bu işin ucu Türkiye'ye de uzanacak" diyen Tanış, "Bütün mal varlığına Türkiye'dekiler de dahil hepsine el konacak. Türkiye'de kapatılan 17 Aralık dosyaları yeniden açılabilir mi onu dava sürecinde göreceğiz. İddianamede 17-25 Aralık soruşturmalarına atıf var" ifadesini kullandı.

Fox TV ana haber canlı yayınında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Tanış'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İran anlaşması sonrası "Zarrab'lara veda yazısını" yazmıştım. Çünkü ABD tarafından yaptırımlar kaldırılmıştı İran'a. Zarrab gibi bir dönem bu işleri yürüten kişilerin de artık bu sistemden çıkarılacağını belirtmiştim o yazıda. Zarrab, cumartesi günü FBI tarafından gözaltına alındı. Federal mahkemeye çıkarıldıktan sonra da cezaevine gönderildi. ABD'ye bilerek mi geldi yoksa bilmeden mi geldi soruşturma sırasında öğreneceğiz. Geldikten iki gün sonra tutuklandı. ABD bankalarının ağına takılanlar iddianamede açıkça belirtilmiş. Onun dışındaki detaylar para transferlerinin nerelere kadar uzanıyor bunlar dava sürecinde ortaya çıkacak. 

 

"Zarrab ABD ile işbirliği yapacaktır;
bu işin sonu Türkiye'ye de uzanacak!"

 

6 isim var adı açıklanmayan 'CC1', 'CC2', 'CC3' diye gidiyor. ABD ile Zarrab arasında bir işbirliği olabilir. Yapmamışsa bile yapacaktır. Bu işin ucu Türkiye'de de uzanacak. Bütün mallarına Türkiye'dekiler de dahil hepsine el konacak. Türkiye'de kapatılan 17 Aralık dosyaları yeniden açılabilir mi onu dava sürecinde göreceğiz. İddianamede 17-25 Aralık soruşturmalarına atıf var."

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