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Sabah, Zarrab'ı tutuklatan ABD'li savcıyı fotoşop görseliyle FETÖ'cü ilan etti!

ABD'li savcı Preet Bharara, Miami'de Reza Zarrab'ı tutuklatmıştı...

22 Mart 2016 15:09

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ı Miami'de tutuklatan ABD'li savcı Preet Bharara'yı bir fotoşop görseli üzerinden FETÖ'cü ilan etti.

Bharara'nın bir programda aldığı plaketin üzerine cemaate yakın Kimse Yok mu Derneği'nin logosunun giydirildiği bir görseli gerçek kabul eden Sabah'ın internet sitesinde "Reza Zarrab'ı tutuklayan savcı tanıdık çıktı" başlığıyla bir haber yayımlandı. Haberde, "Reza Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ABD’deki operasyonun arkasında Pensilvanya’daki FETÖ örgütlenmesinin olduğunun altını çizerken Savcı Preet Bharara’nın FETÖ’nün ABD’deki etkinliklerini kaçırmadığı ve örgüte yakınlığı ile bilinen Kimse Yok Mu Derneği’nden plaket aldığı ortaya çıktı" dendi. Ancak söz konusu fotoğrafın orjinalinin farklı olduğu sosyal medyadaki kullanıcıların dikkati ile ortaya çıktı. 

 

Sabah haberin içeriğini değiştirdi

 

Sabah, fotoğrafın sahte olmasının ortaya çıkmasının ardından haberin başlığını ve içeriğini değiştirdi. "Reza Zarrab İran amborgasunu deldiği için tutuklandı" başlığı ile yenilenen haber metninde Zarrab'ın avukatının görüşlerine yer verildi.

Sabah'ın internet sitesinde verilen haberin görseli şöyle:

Fotoğrafın orinal hali:

Sabah haberini böyle değiştirdi

 

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