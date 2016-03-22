T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'li savcı Bharara'dan ilk mesaj: Zarrab yakında Amerikan adaletinin önüne çıkacak!

Miami'de tutuklanan Zarrab'ın 75 yıl hapsi isteniyor...

22 Mart 2016 10:22

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ı ABD'de tutuklatan New York savcısı Preet Bhara, kişişel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bharara, mesajında tutuklanan Zarrab'ın "yakında Manhattan'da Amerikan adaletinin önüne çıkacağını" duyurdu.

Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Zarrab'ın kalacağı hücrenin fotoğrafıHürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Zarrab'la beraber iki kişinin daha tutuklandığı öğrenildi. Tutuklananların ikisinin de İran vatandaşı olduğu ve 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade olduğu belirtildi.

Zarrab, Florida’nın Miami kentinde 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Pazartesi günü de yine Miami’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.

Savcı Bharara'nın tweeti şöyle:

 

 

ETİKETLER

zarrabhapisbhararailk mesajamerikan adaletimiami75 yıl hapsi

İlgili Haberler

Reza Zarrab ABD'de tutuklandı; 75 yıl hapsi isteniyor!

Zarrab, İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından tutuklandı

Zarrab'ı tutuklatan savcı 2012'de Time'a kapak olmuş: Wall Street'i suç üstü yakalayan adam!

Bharara adını 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24