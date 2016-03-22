ABD'li savcı Bharara'dan ilk mesaj: Zarrab yakında Amerikan adaletinin önüne çıkacak!

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ı ABD'de tutuklatan New York savcısı Preet Bhara, kişişel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bharara, mesajında tutuklanan Zarrab'ın "yakında Manhattan'da Amerikan adaletinin önüne çıkacağını" duyurdu.

Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Zarrab'la beraber iki kişinin daha tutuklandığı öğrenildi. Tutuklananların ikisinin de İran vatandaşı olduğu ve 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade olduğu belirtildi.

Zarrab, Florida’nın Miami kentinde 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Pazartesi günü de yine Miami’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.

Savcı Bharara'nın tweeti şöyle: