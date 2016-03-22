Reza Zarrab ABD'de tutuklandı; 75 yıl hapsi isteniyor!

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları"ndan tutuklandı. Savcılık, Zarrab için 75 yıl hapis istedi.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Zarrab'la beraber iki kişi daha tutuklandığı öğrenildi. Tutuklananların ikisinin de İran vatandaşı olduğu ve 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade olduğu öğrenildi.

Zarrab, Florida’nın Miami kentinde 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Pazartesi günü de yine Miami’de federal mahkemenin karşısına çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.

FBI: Zanlılar 5 yıl boyunca

İran'a karşı yaptırımları ihlal ettiler

FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015’e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler” dedi.

İranlı kuruluşların isimleri

İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin karalistesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.Zarrab’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.

Zarrab, mekanizmanın bir parçası

Aljazeera Türk'ün haberine göre, İran asıllı işadamı Reza Zarrab, ABD'nin Miami kentinde tutuklandı. Zarrab'a yönelik suçlama, İran hükümeti ve diğer kuruluşların Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüzlerce milyon dolarlık işlemlere karıştığı yönünde. Zarrab ve iki İranlı daha hakkında Manhattan'da bu suçlamalarla dava açılmıştı.

17-25 yolsuzluk soruşturması

Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, 40 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Zarrab'ın ortağına idam cezası

Zarrab'ın ortağı olduğu ileri sürülen Bebek Zencani İran’da milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Zarrab, yaptığı bir açıklamada “Babek Zencani hiçbir zaman benim 'ortağım' olmadı ve ben İran Devleti’nin parası ile ticaret yapmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkeme yararlı bir vatandaş olarak yaşamaya da, çalışmaya da devam ediyorum” demişti.

Reza Zarrab hakkında hazırlanan iddianamenin İngilizce metni için tıklayın.