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FBI: Suçlamalar, bunların gerçek iş ortaklarının kim olduğunu saklayanlara bir mesaj olmalıdır

Reza Zarrab'ın 75 yıl hapsi isteniyor

22 Mart 2016 11:20

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama" suçlamalarından New York savcısı Preet Bhara tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. FBI Başkan Yardımcısı Dieogo Rodriguez de Zarrab'ın tutuklanmasına ilişkin “Bugün açıklanan suçlamalar, bunların gerçek iş ortaklarının kim olduğunu saklamaya çalışanlara bir mesaj olmalıdır" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rodriguez şu açıklamayı yaptı;

“2010′dan 2015′e kadar beş yıl boyunca zanlı İran’a karşı ABD ve uluslararası yaptırımlara karşı, İran kurumları lehine komplolar içine girdi. Bugün açıklanan suçlamalar, gerçek iş ortaklarını saklayanlar için de bir mesaj olmalı.”

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