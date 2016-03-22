Eski AKP'li İşbaşaran: FBI Zarrab'ı konuşturacak, 17-25 Aralık uluslararası operasyona dönüşecek

Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran, ABD'ye giden Reza Zarrab'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Zarrabın Miami'ye indiğinde FBI'nın kendisini tutuklayacağını bilmemesi imkansız. Belli ki, arada CIA-FBI'ın adamları var. FBI, Zarrab'ı konuşturacak. Zarrab da konuşmak için gitti zaten. Zarrab konuşursa, az ceza alır ve servetinin bir kısmını kurtarır" dedi. Feyzi İşbaşaran, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "Zarrab, karakter olarak zayıf biri. Türkiye'de tutuklandığında hemen dışarıya haber göndermişti. 'Beni çıkarmazsanız konuşurum' demişti. Zarrab konuşursa ne olur ? Türkiye'deki 17-25 Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu uluslararası davaya dönüşür" ifadelerini kullandı.

Feyzi İşbaşaran'ın "ABD’yi dolandırmak", "bankacılık sahtekârlığı" ve "karapara aklama" suçlamalarından tutuklanan ve 75 yıla kadar hapsi istenen Reza Zarrab'la ilgili olarak attığı tweetler şöyle:

Kimse Zarrab'ın, Miami'de hava güzel, birkaç gün tatil yapıp denize girerim diye gittiğini sanmasın. Zarrab o kadar aptal olamaz.

Babek Zencani'nin İran'da yargılanmasından beri Zarrab tedirgindi. Zencani idam cezasını alınca Zarrab harekete geçti.

Basından takip etmişsiniz, Zarrab'ın boşanma meselesi ve mallarını satması gündemdeydi. Zarrab Istanbul'da diken üstündeydi.

Zarrab'ı Istanbul'da ölüm korkusu sarmıştı. O'nu koruyan güç O'nu mafyaya teslim etmişti. Hem mafyayı doyurmak, hem de denileni yapmak.

Zarrab'ı koruyan güç, izleri silmek için Zarrab'ı ortadan kaldıracaktı. Zarrab'ın yaşaması artık zarar veriyordu.Mafya zaten ensesindeydi.

Istanbul'da,büyük para kazananların hepsinin hayatı tehlikede. Hele Zarrab gibilerin milyar dolarlarla Istanbul'da yaşaması imkansız.

Zarrab, yolun sonuna geldiğini gördü, değil Amerika Avrupa'ya gidemiyordu.Büyük ihtimalle Amerika ile irtibata geçti. Çünkü sorun ABD.

Zarrab, ABD-Miami'ye indiğinde FBI'nın kendisini tutuklayacağını bilmemesi imkansız. Belli ki, arada CIA-FBI'ın adamları var.

FBI, Zarrab'ı konuşturacak. Zarrab da konuşmak için gitti zaten. Zarrab konuşursa, az ceza alır ve servetinin bir kısmını kurtarır.

Büyük ihtimalle Zarrab Amerika'ya tüm bilgileri, bağlantılarını verecek. Bunun karşılığında kefaletle bırakırlar.

Amerika, Zarrab'dan bilgileri aldıktan sonra kefaletle bırakır, ama Amerika'dan çıkamaz. Zarrab da onu istiyor zaten.

Zarrab, karakter olarak zayıf biri. Türkiye'de tutuklandığında hemen dışarıya haber göndermişti. 'Beni çıkarmazsanız konuşurum' demişti

Zarrab konuşursa ne olur ? Türkiye'deki 17-25 Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu uluslararası davaya dönüşür.

Türkiye'deki bazı siyasilerin ve İran'daki bazı mollaların para trafiği ortaya saçılır. İran'da,Ahmed-i Nejat kilit isim olacak.

Zarrab'ın konuşması ile İran'da üst düzey tutuklamalar olur. Bu tutuklamalar Hasan Ruhani'yi çok rahatlatacak. ABD Ruhani ile çalışacak.

Zarrab, Türkiye ve Türk siyasetçilerle ilgili net bilgiler verir. Türk siyasetçiler Zarrab'ın suçlandığı konuların tam göbeğinde olur.

Suçlama çok büyük ve uluslararası suçlar. Atatürk havalimanı antreposundaki CIA Operasyonlarının hepsi ortaya dökülür.

Türkiye'de,hukuk şapa oturdu. Türkiye, kesemediği göbeğini Amerika kesti.Bu siyaset veya siyasetsizlik bir yerde bitecekti.Buraya kadar.

Netice itibariyle, Zarrab Türkiye'den kaçtı ve Amerika'ya sığındı. Zarrab canını kurtardı, gerisi düşünsün.

Zarrab, Türkiye'den mi gitti, Dubai'den alındı mı ? Onu da bir iki gün içinde öğreniriz.