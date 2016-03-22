Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş'in yanında gözaltına alınmış

Türkiye’de 17 Aralık rüşvet operasyonunda yakalanıp 70 gün hapis yattıktan sonra serbest kalan iş adamı Reza Zarrab, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından Miami’de tutuklandı. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istedi. En çok merak edilen konulardan biri de Ebru Gündeş'in eşinin yanında olup olmadığıydı. Gündeş'in avukatı Şeyda Yıldırım konuya açıklık getirdi. Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Gündeş'in avukatı şunları söyledi:

"Gözaltına alma uçaktan indiği sırada yapıldı. O anlarda Ebru Gündeş ve kızları Alara da Reza Zarrab'ın yanındaydı. Ebru Gündeş hala Miami'de."

Öte yandan ünlü sanatçının Instagram hesabından son olarak dün Aşık Veysel için "Büyük Usta'yı saygı ve rahmetle anıyoruz..." mesajı paylaşıldı. Bu mesajların sosyal medya ekibi tarafından paylaşıldığı öğrenildi.