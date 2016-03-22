Fox TV'de Ebru Gündeş klibi ile Reza Zarrab'a gönderme: Gidiyor gönlümün efendisi...

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, 'Çalar Saat' programının açılışını Ebru Gündeş'in 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' şarkısı ile ABD'de tutuklanan eşi Reza Zarrab'a göndermeyle yaptı.

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları"ndan tutuklandı. Savcılığın, 75 yıl hapis istediği Zarrab'ın, eşi Ebru Gündeş'in yanında gözaltına alındığı Gündeş'in avukatı aracılığıyla açıklanmıştı.

İşte Fox Tv'deki o görüntüler: