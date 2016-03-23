T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zarrab'ı tutuklatan savcının Twitter'da Erdoğan'ı takibi kısa sürdü

Savcı Bharara'nın takip ettiği 14 isimden sonuncusu Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu...

23 Mart 2016 10:05

Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ı tutuklatan New York savcısı Preet Bharara, Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kısa süreli takibe aldı.

Zarrab'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği savcı Bharara'nın düne kadar Twitter'da 7 bin civarında takipçisi bulunurken, Türk takipçilerle bu sayı 200 bini aştı. Bharara ise 13 kişiyi takip ediyordu. Takibe aldığı 14. isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ama bu takip kısa sürdü. Savcı, Türkiye'de gündem olan takibinin üzerinden yaklaşık 10 saat sonra Erdoğan'ı takibi bıraktı.

Savcı, Zarrab'ın tutuklanmasının ardından attığı ilk tweette, "Zarrab yakında ABD adaletinin önüne çıkacak" demişti. Bharara, dün de kendisine hediye göndermek isteyen bir Türk takipiçisinin “Türkiye’den bir şey ister misiniz? Rakı, şiş kebap, lokum, Türk halısı. Sadece sorun, sizin hizmetinizdeyiz” sorusuna “Şiş kebabı seviyorum ama işimi yaptığım için hediye kabul edemem” diye cevap vermişti.

İşte savcı Bharara'nın takip ettiği isimler:

 

ETİKETLER

savcı bhararatwittererdoğantakip etti14 takipisimcumhurbaşkanızarrabtutuklama

İlgili Haberler

Zarrab'ı tutuklatan savcı 2012'de Time'a kapak olmuş: Wall Street'i suç üstü yakalayan adam!

Bharara adını 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim

ABD'li savcı Bharara'dan ilk mesaj: Zarrab yakında Amerikan adaletinin önüne çıkacak!

Miami'de tutuklanan Zarrab'ın 75 yıl hapsi isteniyor...

Zarrab'ı tutuklatan savcı: Şiş kebabı seviyorum ama işimi yapıyorum diye hediye kabul edemem

Bir Twitter kullanıcısı Savcı Bharara'ya hediye göndermek istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24