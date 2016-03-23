Zarrab'ı tutuklatan savcının Twitter'da Erdoğan'ı takibi kısa sürdü

Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab’ı tutuklatan New York savcısı Preet Bharara, Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kısa süreli takibe aldı.

Zarrab'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği savcı Bharara'nın düne kadar Twitter'da 7 bin civarında takipçisi bulunurken, Türk takipçilerle bu sayı 200 bini aştı. Bharara ise 13 kişiyi takip ediyordu. Takibe aldığı 14. isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu ama bu takip kısa sürdü. Savcı, Türkiye'de gündem olan takibinin üzerinden yaklaşık 10 saat sonra Erdoğan'ı takibi bıraktı.

Savcı, Zarrab'ın tutuklanmasının ardından attığı ilk tweette, "Zarrab yakında ABD adaletinin önüne çıkacak" demişti. Bharara, dün de kendisine hediye göndermek isteyen bir Türk takipiçisinin “Türkiye’den bir şey ister misiniz? Rakı, şiş kebap, lokum, Türk halısı. Sadece sorun, sizin hizmetinizdeyiz” sorusuna “Şiş kebabı seviyorum ama işimi yaptığım için hediye kabul edemem” diye cevap vermişti.

İşte savcı Bharara'nın takip ettiği isimler: