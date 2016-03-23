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Zarrab'ı tutuklatan savcı: Şiş kebabı seviyorum ama işimi yapıyorum diye hediye kabul edemem

Bir Twitter kullanıcısı Savcı Bharara'ya hediye göndermek istedi

23 Mart 2016 03:25

Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan Reza Zarrab’ı tutuklatan New York savcısı Preet Bharara, Twitter’da kendisine hediye göndermek isteyen birisine “Şiş kebabı seviyorum ama işimi yaptığım için hediye kabul edemem” diye cevap verdi.

Bhara, kendisine “Türkiye’den bir şey ister misiniz? Rakı, şiş kebap, lokum, Türk halısı. Sadece sorun, sizin hizmetinizdeyiz” diye soran kullanıcıya “Şiş kebabı seviyorum ama işimi yaptığım için hediye kabul edebileceğimi sanmıyorum” dedi.

Olaya konu olan mesajlar şöyle:

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preet bharaşiş kebaptweetzarrab

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