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Politika

AKP'li Metiner'in Atatürk Havalimanı saldırısı tweetlerine büyük tepki!

Metiner, "Patlayan bomba ile Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması tesadüf değil" yazdı

29 Haziran 2016 11:23

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı sonrası attığı tweet sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Mehmet Metiner'in Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert açıklamalarda bulundu. Metiner, "İstanbul Havalimanında patlayan bomba ile Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması tesadüf değil. Kılıçdaroğlu'nun siyasetle yaptığını diğer yoldaşları bombayla yapıyor. Lanet olsun! Bu alçak eylem tarzı PKK'yı işaret ediyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun "hendek arkadaşlarını" dedi. Metiner'in tweetleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. 

AKP'li Metiner'in tepkilere neden olan tweetleri şöyle: 

 

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