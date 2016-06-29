T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 4 arkadaşım hayatını kaybetti"

Saldırısı sırasında olay yerinde bulunan Hüseyin Tombul 2 patlama olduğu söyledi

29 Haziran 2016 10:11

Atatürk Havalimanı'nda IŞİD tarafından olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sırasında olay yerinde bulunan bir otel çalışanı Hüseyin Tombul, 4 arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Tombul, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yolcu bekledikleri sırada patlamanın havalimanının geliş bölümü A Kapısı'nda meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından önce B Kapısı'na daha sonra garaja sığındıklarını belirten Tombul, "B Kapısı'nda ikinci patlama oldu. Yaralıları hastaneye getirdik. 4 arkadaşım hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var." dedi. 

Patlamanın ardından havalimanı çalışanlarının aileleri ve arkadaşları da hastaneye gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalışıyor. 

ETİKETLER

Atatürk HavalimaıIŞİD

İlgili Haberler

THY: Atatürk Havalimanı'na varışlı ve çıkışlı tüm kullanılmamış biletler ücretsiz iade edilecek

THY açıklaması 28 Haziran-5 Temmuz aralığına ait biletleri kapsıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24