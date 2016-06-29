"Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 4 arkadaşım hayatını kaybetti"

Atatürk Havalimanı'nda IŞİD tarafından olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sırasında olay yerinde bulunan bir otel çalışanı Hüseyin Tombul, 4 arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Tombul, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yolcu bekledikleri sırada patlamanın havalimanının geliş bölümü A Kapısı'nda meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından önce B Kapısı'na daha sonra garaja sığındıklarını belirten Tombul, "B Kapısı'nda ikinci patlama oldu. Yaralıları hastaneye getirdik. 4 arkadaşım hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var." dedi.



Patlamanın ardından havalimanı çalışanlarının aileleri ve arkadaşları da hastaneye gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalışıyor.