AKP'li Malkoç: Bayraktar ile operasyon öncesi pazarlık yapıldı

AKP'li hukukçu Şeref Malkoç, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bu olaydan önce oturdular, anlaştılar. 'Bu işin içerisinde Başbakan da var' de, seni serbest bırakacağız dediler" dedi.

HSYK'nın Adli Kuvvet Kollukları Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yapmasını da eleştiren Malkoç, "HSYK varlığını sürdüremez' diye konuştu.

Malkoç, A Haber’de Banu El’in sunduğu Gündem Özel programında şöyle konuştu:

'HSYK'nın açıklaması Anayasa'ya aykırı'

HSYK'nın açıklaması kendi varlık sebebi olan Anayasa'ya aykırı bir açıklama. Anayasa'nın 138. maddesi gayet açık. Hiçbir organ, makam, merci yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeye emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Söz konusu genelge ile ilgili Danıştay'da dava varken HSYK'nın bu davranışı Anayasa'ya aykırı.

'HSYK varlığını sürdüremez'

Eskiden başka bir grubun vesayeti altındaydı, şimdi başka bir grubun vesayeti altındadır. HSYK bu haliyle varlığını sürdüremez. Önümüzdeki günlerde yerel seçimle milletvekili seçimi ya da Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili seçimi birleşecektir. Sayın Başbakan milletin huzuruna çıkacaktır ve diyecektir ki bu HSYK'yı ve toplum üzerinde vesayet oluşturan kurumların yeniden yapılandırmak için Anayasa değişikliği yapma yetkisi isteyecektir ve yapacaktır.

'Bayraktar ile operasyon öncesi pazarlık yapıldı'

Gözaltına alınan, tutuklananlara emniyette bazı karanlık insanlar sen "Bu işin içerisinde Başbakan da var" de, seni serbest bırakacağız dediler, bir kısmından böyle ifade almaya çalıştılar. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bu olaydan önce oturdular ,anlaştılar. Anlaştıktan sonra Sayın Bakan'dan alınan sözler oldu o sözlere karşılık onun yakın çevresine dokunmama konusunda mutabakat sağlandı. Bayraktar'ın Sayın Başbakan ile ilgili söyledikleri İstanbul'da ucu bir çeteye ulaşan , siyasete uzanan bir çete ile kararlaştırılan sözlerdir.

'ABD Büyükelçiliği'nin koridorlarında iktidar aranmaz'

Burada hedef Başbakan Recep Tayyip Erdoğan değil, milletin kendisidir. CHP ve MHP genel başkanına seslenmek istiyoruz.

Biz kendi içimizde siyasi konuları konuşuruz, çekişiriz, milletin oyu için başka şeyler yaparız. Ne olur şunu görsünler, CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye oy veren insanlar şunu görsünler bu olay Recep Tayyip Erdoğan olayı değildir, bu Türkiye'ye kurulan bir tuzaktır.

Bu operasyon ne zaman gelişti, Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti, kiminle görüştü, Türkiye'ye geldi, ABD Büyükelçiliği koridorlarında iktidar arıyor bu CHP'ye yakışacak bir şey mi?