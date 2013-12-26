Başbakan'ı istifaya çağıran Bayraktar, veda konuşmasında sessiz kaldı

NTV’de katıldığı canlı yayında bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ettiğini söyleyerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da istifa çağrısı yapan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, devir teslim töreninde bu konuya değinmedi. Bakanlık görevini devreden Erdoğan Bayraktar, dün yaptığı “milletvekilliğinden de istifa ediyorum” açıklamasıyla ilgili de konuşmadı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan bakanlardan biri olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dün NTV’de katıldığı canlı yayında, soruşturmaya konu olan projelerin Başbakan Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum” demişti. Erdoğan Bayraktar, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki törenle, görevini İdris Güllüce’ye teslim etti.

Devir teslim töreninde veda konuşmasını yapan Bayraktar, “Sayın İdris Güllüce’nin bilgi birikimi ve şahsiyetiyle ülkemiz için son derece başarılı çalışmalar uyacağına inanıyorum. Yeni kabinenin hayırlı olmasını diliyorum. Başbakanımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Bundan böyle de 40 yıldır içinde bulunduğum bu kutsal yürüyüşün bilinciyle yolumuza devam edeceğimizi söylüyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Erdoğan Bayraktar'a Resmi Gazete'de yayınlanan görevden alma sorusu soruldu. Bayraktar bu soruya "O konu önemli bir şey değil" yanıtını verdi.

Dünkü “istifa” çıkışından sonra bugün ne söyleyeceği merakla beklenen Erdoğan Bayraktar, rutin veda metninin dışına çıkmadı. Daha önce “milletvekilliğinden de istifa ediyorum” diyen Bayraktar, veda konuşmasında bu konuya değinmedi.

Görev devir teslim töreninin ardından yeni Bakan Güllüce, Bayraktar'ı otomobiline uğurladığı sırada adı öğrenilemeyen bir kişi, "Giderayak partiyi bombalamaya utanmadın mı?’, ‘Giderayak Sayın Başbakan'ı bombalamaya utanmadın mı?' diye bağırdı. Bayraktar ise bu protestoya aldırış etmeden sivil plakalı otomobile bindi.