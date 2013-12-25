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İdris Bal: Bayraktar'ın dik duruşu AKP’deki esas kırılmadır

AKP'den istifa eden Bal: Savcılık, bir polis müdürünü sorgulamak istiyor; Emniyet müdürü vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir hukuk devletinde böyle bir şey olur mu?

25 Aralık 2013 22:15

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP'den bir sürü önce istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, "Bayraktar'ın, başbakanla ilgili  sözleri  çok büyük  kırılma yarattı. Bayraktar’ın dik duruşu esas kırılmadır" dedi. “Hükümetlerin, başbakanların, milletvekillerinin gelip geçici" olduğunu vurgulayan Bal, "Ülkenin kaosa sürüklenmemesi hepimizin ortak beklentisidir" diye konuştu.

 

'Bir savcı polisi sorgulayamıyor'

 

Bal, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda hukuka uygun davranmanın yolunun açılmasının şart olduğunu vurguladı. Bu iddiaların araştırılmasının demokratik bir devlette sorun olmaması gerektiğine dikkat çeken Bal, İspanya’da Türkiye’de benzer bir durumun yaşandığını vurguladı. İspanya'da, başbakanın yargıyı engelleyici bir tutum sergilemediğini anlatan Bal, "Bizde savcılık, bir polis müdürünü sorgulamak istiyor; Emniyet müdürü vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir hukuk devletinde böyle bir şey olur mu?" diye sordu.

 

'Esas kırılma Bayraktar’dır'

 

Yolsuzluk iddialarının üzeri örtülmeyecek kadar delillerle dolu olduğunu anlatan Bal, tüm bunların üzerine gitmek yerine polisleri görevden alma operasyonu yürütüldüğünü söyledi. "Yolsuzlukları ortaya çıkaranlar görevden alınıyor. Görevden almalar başka şehirlere kadar uzanıyor. Bu yetmiyor;  Adli Kolluk Yönetmeliği değiştiriliyor. Bunların hiçbiri hukuka uygun değildir" dedi. Bal, "Gelinen noktada, özellikle Erdoğan Bayraktar'ın sözleri büyük kırılma noktası oldu" diyen Bal, "En büyük kırıklıktır. Başbakanla sözleri çok büyük kırılma yarattı. Esas kırılma Bayraktar'ın dik duruşudur" dedi.

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