Bakan Bayraktar: Oğlumun masum olduğuna inanıyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte ilk açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, oğlunun masum olduğuna inandığını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bayraktar, oğlu hakkında "tutuklanmayı gerektiren bir unsura rastlanmadığı" için serbest bırakıldığını vurgulayarak, "İddiaların şahsımla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Bakan Bayraktar, oğlunun da "masum olduğuna inandığını" vurguladı.

Bakan Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Yürütülen bir soruşturma kapsamında 17 Aralık 2013 tarihinde gözaltına alınan ve içlerinde oğlum Abdullah Oğuz Bayraktar'ın da olduğu kişilerin tamamı tutuklanmayı gerektirecek bir unsura rastlanmadığı için serbest bırakılmışlardır. Soruşturma kapsamında iddia edilen hususların hiçbirisinin şahsımla bir ilgisi bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde oğlum ve çalışma arkadaşlarımın da masum olduklarına inancım tamdır. Bu manada süreci dikkatle takip ettiğimizi ifade ediyor hukukun üstünlüğüne ve Masumiyet karinesine özellikle bunu uygulamakla yükümlü olanların daha bir özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum."