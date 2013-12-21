T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Bayraktar: Oğlumun masum olduğuna inanıyorum

Erdoğan Bayraktar: Masumiyet karinesine özellikle bunu uygulamakla yükümlü olanların daha bir özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum

21 Aralık 2013 18:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte ilk açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, oğlunun masum olduğuna inandığını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bayraktar, oğlu hakkında "tutuklanmayı gerektiren bir unsura rastlanmadığı" için serbest bırakıldığını vurgulayarak, "İddiaların şahsımla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Bakan Bayraktar, oğlunun da "masum olduğuna inandığını" vurguladı.

Bakan Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Yürütülen bir soruşturma kapsamında 17 Aralık 2013 tarihinde gözaltına alınan ve içlerinde oğlum Abdullah Oğuz Bayraktar'ın da olduğu kişilerin tamamı tutuklanmayı gerektirecek bir unsura rastlanmadığı için serbest bırakılmışlardır.  Soruşturma kapsamında iddia edilen hususların hiçbirisinin şahsımla bir ilgisi bulunmamaktadır.  Yine aynı şekilde oğlum ve çalışma arkadaşlarımın da masum olduklarına inancım tamdır.  Bu manada süreci dikkatle takip ettiğimizi ifade ediyor hukukun üstünlüğüne ve Masumiyet karinesine özellikle bunu uygulamakla yükümlü olanların daha bir özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum."

 

ETİKETLER

yolsuzlukrüşvetali ağaoğluakpfatihbelediyebakanoğulakdoğanyükselirpiyasaoperasyonzafer çağlayanmuammer gülermustafa demiregemen bağışerdoğan bayraktarkaan bayraktar

İlgili Haberler

Erdoğan Bayraktar: Oğlumun bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'yargı sürecini izleyeceğiz, üzüntü duydum' dedi

Yolsuzluk operasyonunda tutuklananların sayısı 26'ya çıktı

İstanbul merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen toplam 81 kişiden 24 tutuklandı

Bakan Bayraktar'ın oğlu: Daha bizi temizlemeleri lazım

Serbest bırakılan Erdoğan Bayraktar'ın oğlu: Biz her şeye hazırlıklıydık zaten

'Yolsuzluk yapan başka bakanlar da var, sadece bir iki tanesi temiz'

Kemal Kılıçdaroğlu: Tamamı kirli bunların. Karasınız, kirlisiniz siz. 4 Bakan hakkında isimler dolaşıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24