Bakan Bayraktar'ın oğlu: Daha bizi temizlemeleri lazım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar serbest bırakıldı. Oğuz Bayraktar'ın ilk sözü, "Hiçbir şey anlamadık. Allah yardımcımız olsun" oldu.

Bayraktar adliye çıkışından kısa bir açıklama yaparak, "Adalet başka bir şey yok. Daha bizi temizlemeleri lazım. Onlar da bilmiyor, kimse bilmiyor" dedi. Bayraktar, "Aklamaya çalışıyoruz. İftirada yok ortada. Hiçbir şey anlamadık. Allah yardımcımız olsun. Biz her şeye hazırlıklıydık zaten. Bu saatten sonra her şeye hazırdık. Allah hayırlısını verir" şeklinde konuştu.