AKP Sözcüsü: Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye delikanlıları…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine sosyal medyada başlayan ‘Tamam mı, devam mı’ tartışmalarıyla ilgili AKP Sözücüsü Mahir Ünal’dan da yorum geldi. ‘TAMAM’ başlığındaki yorumların “FETÖ’nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkeler”den atıldığını savunan Ünal, “Muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?” sorusunu yöneltti. Ünal, "24 Haziran gecesi görüşürüz" sözlerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş’tan da yanıt gelmişti.

Bunun üzerine sosyal medyada “Devam mı, tamam mı” tartışması başlarken; AKP Sözcüsü Ünal da Twitter’dan konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Ünal, “Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi” sorusunu yöneltti. Ünal, “Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz” diye ekledi.