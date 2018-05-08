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Binlerce Twitter kullanıcısından Erdoğan'a: Tamam

Erdoğan, "Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi

08 Mayıs 2018 18:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi. Sosyal medyada binelrce kişiden Erdoğan'a, "TAMAM" yanıtı geldi. "T A M A M", sasyal medya adresi Twitter'da kısa sürede Trend Topic (TT) oldu.

Pek çok ünlü isim "T A M A M" furyasına katılırken, Galataray'ın efsanelerinden Cevat Prekazi, Yüzüklerin Efendisi'nin yıldız oyuncusu Elijah Wood, sosyal medya fenomeni Amanda Cerny gibi isimler de Erdoğan'ın sözlerine, "T A M A M" diyerek karşılık verdi. 

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımalr şöyle:

 

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