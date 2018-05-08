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Erdoğan, "Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" dedi; İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: TAMAM!

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında "TAMAM" Twitter'da TT oldu

08 Mayıs 2018 19:16

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Erdoğan'ın rakipleri, büyük harflerle "TAMAM" yazdı. İnce, "Vakit TAMAM!" derken; Akşener de "T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu ise "T A M A M İnşallah!" paylaşımında bulundu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün (8 Mayıs 2018) 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce için "gariban", "karikatür tip" benzetmelerini yapan Erdoğan, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz

Öte yandan Erdoğan'ın bu sözlerine Twitterdan binlerce kişi paylaşımda bulundu. "Tamam" Twitter'da Trend Topic (TT) olurken, kullanıcıların paylaşımlarını görmek için TIKLAYIN

 

 

 

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