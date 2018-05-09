T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" diyen Erdoğan'a cezaevindeki Demirtaş'tan da yanıt geldi: Ketılda arıza vardı, geciktim; TAMAM!

Erdoğan'ın rakiplerinin tamamı "TAMAM" dedi

09 Mayıs 2018 01:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş’tan da yanıt geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş da, Erdoğan’ın diğer rakipleri gibi “TAMAM” dedi.

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

selahattin demirtaşrecep tayyip erdoğantamammilletim derse

İlgili Haberler

Erdoğan: Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz

Erdoğan'dan CHP'ye 'İnce' tepkisi: Haklarını verelim şaşırttılar, gariban, karikatür tip!

Binlerce Twitter kullanıcısından Erdoğan'a: Tamam

Erdoğan, "Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" dedi

Erdoğan, "Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" dedi; İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: TAMAM!

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında "TAMAM" Twitter'da TT oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24