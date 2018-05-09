"Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" diyen Erdoğan'a cezaevindeki Demirtaş'tan da yanıt geldi: Ketılda arıza vardı, geciktim; TAMAM!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş’tan da yanıt geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş da, Erdoğan’ın diğer rakipleri gibi “TAMAM” dedi.

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M” ifadelerine yer verildi.