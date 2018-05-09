AKP'den ‘TAMAM'a karşı ‘DEVAM' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ardından muhalefette başlayan “TAMAM” kampanyasıyla birlikte AKP’den teşkilatlarına “DEVAM” talimatı geldi.

AKP Genel Merkezi’nden teşkilatlara yapılan duyuruda, “Genel Merkezimizin talimatı ile bütün Milletvekillerimizin DEVAM kelimesini kullanarak Twitter aracılığıyla sosyal medyada Cumhurbaşkanımız ile ilgili paylaşımlarda bulunmaları son derece önemlidir. Başka etiketlerle lütfen paylaşım yapmayınız” ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN - "Milletimiz 'Tamam' derse çekiliriz" diyen Erdoğan'a muhaliflerden yanıt geldi: TAMAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı bir konuşmada "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz” ifadelerini kullanmasının ardından muhalefette geniş bir “TAMAM” kampanyası başlamıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce sosyal medyada "Vakit TAMAM!" derken; İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de "T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak" ifadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise "T A M A M İnşallah!" paylaşımında bulunurken; 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da “Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M” mesajıyla konuya dahil olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle birlikte muhaliflerinin arasında, ‘sıfır baraj ittifakı’ndan daha güçlü bir ‘ortaklaşma’ kurmasının ardından AKP Genel Merkezi’nden örgütlere talimat gitti. Mesajda, ”Genel Merkezimizin talimatı ile bütün Milletvekillerimizin DEVAM kelimesini kullanarak Twitter aracılığıyla sosyal medyada Cumhurbaşkanımız ile ilgili paylaşımlarda bulunmaları son derece önemlidir. Başka etiketlerle lütfen paylaşım yapmayınız” ifadelerine yer verildi.