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Twitter'da hangisi önde: Tamam mı, devam mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletim 'Tamam' derse çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada düello başladı

09 Mayıs 2018 04:18

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş’tan da yanıt geldi.

Mevcut cumhurbaşkanının rakiplerinin yanı sıra, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı da ’T A M A M’ paylaşımında bulundu. Bunun ardından ise AKP Genel Merkezi’nden gönderilen talimatla sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ‘DEVAM’ kelimesinin kullanılması talep edildi.

Sosyal medyada “Devam mı, tamam mı” tartışması yaşanırken; AKP’nin kullandığı ‘DEVAM’ etiketi bir süre Twitter’ın öne çıkan kelimeleri arasında yer almasının ardından bu listeden kaldırıldı. Fakat daha sonra #DEVAM etiketi Türkiye listelerinde yer almamasına rağmen dünya listesinde görüntülenmeye başladı.

Türkiye listelerinde yer almayan etiketin, dünya sıralamasına yerleşmesini yorumlayan  sosyal medya uzmanları, bu durumun yabancı bot hesaplar üzerinden atılan tweet’lerle gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti. Tweet’lerin Türkiye’den atılması durumunda Türkiye Trend Topicleri’nde (TT) de bulunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kelimenin sadece dünya TT’sine girmesinin uluslararası yaygın twitter bot hizmeti veren servislerin kullanıldığını gösterdiği yorumunda bulundu.

’DEVAM’ etiketi, 23:00 civarında listeden çıkarılmadan önce yaklaşık 600 bin civarında kişi tarafından paylaşımlarında kullanılmıştı. Twitter’ın yapay manipülasyonlar sonrasında benzeri kararlar aldığı biliniyor.

ETİKETLER

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