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Çevre

'Akkuyu Nükleer Santralı'na yer lisansı davası

Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Mersin Barosu, Mersin Tabipler Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve bazı köylüler dün Mersin Adliyesi’nde güncellenen yer lisanslarına itiraz etti

05 Şubat 2014 10:10


ÇED’siz çalışma yapıldığı gerekçesiyle hakkında 2 kez suç duyurusunda bulunulan ‘Akkuyu Nükleer Santralı’nın yer lisansı da davalık oluyor. Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralın yenilenen yer lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için dava açıldı.

Santralın TAEK tarafından verilen yer lisansı, 1976 yılına aitti ve bu konu uzun süre tartışma konusu olmuştu. TAEK bunun üzerine 6 Aralık 2013’te yer lisansını yeniledi.

Serkan Ocak'ın haberine göre, Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Mersin Barosu, Mersin Tabipler Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve bazı köylüler dün Mersin Adliyesi’nde güncellenen yer lisanslarına itiraz etti. Dilekçelerde ‘hukuka açık bir aykırılık olduğu, telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği’ gerekçesiyle nükleer santral için verilen lisansın yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

 

'Sahada çalışma durdu'

 

Mersin NKP dönem sözcüsü Sabahat Arslan, adliye binası önünde yaptığı açıklamada yer lisansının günümüz bilimsel koşullarına göre onaylanmadığını belirtti. 1976’da yer lisansı için imza atan akademisyenlerin bugün lisansa itiraz ettiklerini de hatırlatan Arslan, nükleer santral sahasında çalışan işçilerin de işten çıkarıldığını ve çalışmaların durduğunu iddia etti. Arslan, “Sahadaki çalışmaları nasıl engellemeyi başardıysak, nükleer santral kurulmasını da öyle engelleyeceğiz” dedi.

Santralın yapılacağı Akkuya mevkiine en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Büyükeceli Köyü’nde yaşayan Neriman Dere eşi Mustafa Dere’nin ve eniştesinin nükleer santral inşaatında bir süre çalışıp işten atıldıklarını şöyle anlattı: “Eşim 6-7 aylık bir iş var diye işe alındı. Ancak yaklaşık 2 ay çalıştı. 20 gün önce de işten atıldı. Enişteme de önce belli bir süre çalışacaksın dediler, sonra sürekli işe alırız dediler ancak onu da 10 gün önce işten attılar.”

Nükleer santral yapımı ile ilgili yetkili kuruluşun yetkilileri ise Radikal’in ‘işçilerin çıkarılması ve çalışmaların durması’ iddialarına ilişkin soruları üzerine alanda zaten santral değil, taş ocağı çalışması yapıldığını belirterek şu yanıtı verdi: “Akkuyu Sahası’nda 1 No’lu taş ocağında öngörülen çalışmalar tamamlanmıştır. 2 No’lu taşocağı için ön izinler alınmıştır ancak tüm gerekli izinlerin tamamlanması için belli bir süre gerekecektir. Bu ayın sonunda 2 No’lu taş ocağındaki çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.”

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