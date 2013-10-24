T24 LogoT24 Logo
Çevre

Akkuyu'da ilk üretim 2020'de

Mersin'e yapılacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktöründe üretim 2020 ortasında başlayacak

24 Ekim 2013 17:04

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) CEO'su Alexander Superfin, ilk reaktörde üretimin 2020 yılı ortasında başlayacağını söyledi.

Superfin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan inşaat lisansının 2015 sonunda alınması, inşaatın ise Ocak 2016'da başlamasının öngörüldüğünü ifade ederek, "Nükleer santral projesinde her şey yolunda giderse ilk reaktörde üretim 2020 yılı ortasında başlar" dedi.

Superfin, Rus hükümetinin 2015 yılına kadar Akkuyu projesi için 3 milyar dolara yakın harcama yapmayı planladığını belirterek, "İnşaatın yüzde 95, montajın yüzde 40'a kadarının Türk şirketleri tarafından yapılmasını mümkün olabilir" diye konuştu.

ETİKETLER

mersinakkuyunükleersantralreaktörüretim2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24