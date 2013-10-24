Akkuyu'da ilk üretim 2020'de

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) CEO'su Alexander Superfin, ilk reaktörde üretimin 2020 yılı ortasında başlayacağını söyledi.

Superfin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan inşaat lisansının 2015 sonunda alınması, inşaatın ise Ocak 2016'da başlamasının öngörüldüğünü ifade ederek, "Nükleer santral projesinde her şey yolunda giderse ilk reaktörde üretim 2020 yılı ortasında başlar" dedi.

Superfin, Rus hükümetinin 2015 yılına kadar Akkuyu projesi için 3 milyar dolara yakın harcama yapmayı planladığını belirterek, "İnşaatın yüzde 95, montajın yüzde 40'a kadarının Türk şirketleri tarafından yapılmasını mümkün olabilir" diye konuştu.