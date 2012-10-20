Akkuyu Nükleer Santralı'nın ilk güç ünitesi 2019 yılında bitecek

Mersin'de kurulacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın (NGS) ilk güç ünitesi inşaatının 2019 yılında biteceği bildirildi.

Akkuyu NGS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Rauf Kasumov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok gelişen ülkelerden biri olduğunu ve ülke nüfusunun ise her geçen gün arttığını belirterek, enerji ihtiyacının da buna paralel olarak arttığını ifade etti.

Türkiye'nin elektrik tüketiminin her 10 yılda bir iki kat artığına işaret eden Kasumov, ''Türkiye'nin kendi enerji üretim kaynakları kısıtlı. En ucuz ve çevresine en zarar veren enerji üretimi nükleer enerji üretimidir. Nükleer enerji sadece Türkiye değil, tüm dünya ülkeleri için gelecektir'' dedi.

Akkuyu'da yapılacak nükleer güç santralinin bölgenin gelişimine katkıda bulunacağını anlatan Kasumov, şunları kaydetti:

''Santralde 3 bin 500 kişi çalışacak. Santral, dışarıdaki 30-40 bin arasındaki kişiye de iş imkanı sağlayacak. Doğal olarak bölgenin gelişimine katkı sağlayacak. Örneğin Adana'da AGİAD'da düzenlenen toplantıda turizm konusu konuşuldu. Mersin ve Adana'ya verilen elektrik artık sınırlarda bulunuyor. Orta düzeydeki bir otel, normal bir fabrika kadar elektrik tüketiyor. Yani turizmin gelişimi elektriksiz mümkün değil.

Tarım yapmak için sadece at ve toprak gerekiyor ama, bu alanın gelişmesiyle ilgili de çok büyük elektrik enerjisine ihtiyaç var. Çünkü tarım sadece yetiştirme değil, depolama ve elde edilen ürünün farklı şekilde değerlendirilmesi gibi konularla ilgili de enerji gerekiyor.''

Kasumov, istatistiklere göre nükleer güç santrallerinin en güvenilir enerji gücü üretimi olduğunu ve Mersin Akkuyu'daki çalışmaların ise etüt ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları kapsamında sürdüğünü belirtti.

Santralin tamamen devreye girmesinin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Kasumov, şöyle devam etti:

''Maliyeti 20 milyar doları bulacak Akkuyu'daki nükleer santralin ilk güç ünitesi inşaatı 2019 yılında bitecek. Daha sonra her yıl birer blok açılacak ve toplam 4 üniteden oluşacak. Santralin her bir ünitesi bin 200 megawat, toplam enerji üretim kapasitesi ise 4 bin 800 megawat gücünde olacak. Santralin faaliyete geçmesi ise uzun bir süreyi bulacak.''