Akkuyu'da ÇED raporu iade edildi

Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralı Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu ‘ROSATOM’ Türkiye ’de kurduğu Akkuyu NGS şirketi üzerinden yapacak. Yıllardır tartışmalara konu olan santralla ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) aşamasına gelindi.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan habere göre Akkuyu NGS hazırladığı 3 bin sayfalık ÇED raporunu 9 Temmuz’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Ancak bakanlık bazı eksikler tespit ettiği ÇED dosyasını İnceleme Komisyonu’na sunmadan şirkete iade etti ve eksiklerin giderilmesi için 3 ay süre verdi.

Eksiklerin başında nükleer santrallarla ilgili dünyada en çok tartışılan ve hâlâ bir çaresi bulunmayan atıkların bertarafı konusu var. 12 kısımdan oluşan 3 bin sayfalık ÇED raporunda bu konuyla ilgili yeterli bilginin yer almadığı anlaşıldı.

Nükleer santralın yapımıyla ilgili şartnameye göre yüksek radyoaktivite içeren tehlikeli atıklar Rusya’ya gönderilecek, atıklar Akkuyu’da geçici olarak depolanacak ve herhangi bir bertaraf tesisi olmayacak. İade edilen ÇED raporunda ise “Tehlikeli atıklar için 10 yıl boyunca geçici depolanacağı bir alan yapılacak. Anlaşmaya göre, Rusya isterse atıkları kendi ülkesinde götürüp yeniden işleyebilecek. Santral ömrünü tamamladığında sorumlu şirket santralın sökümünü yapacak” deniliyor.

3 ay süre verildi

ÇED’de ayrıca santral içinde yapılacak yaşam alanları, misafirhanelerle ilgili bilgiler de yetersiz bulundu. Deniz kenarına inşa edilecek nükleer santralda yapılması planlanan limanla ilgili de detaylı bilgiler yer almadı. “Limana gelecek gemilere akaryakıt verilecek mi?” gibi bazı sorular yanıtsız kalınca ÇED raporu iade edildi.

Eksiklerin tamamlanması konusunda santralı yapacak Akkuyu NGS’ye 3 ay süre verildi.