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Politika

Prof. Baskın Oran: Kürtlerin daha fazla oyalanmasına alet olamam

Başbakan Davutoğlu'nun isteğiyle toplanacak akil insanlar heyetinde bulunan Baskın Oran, PKK ile IŞİD'i aynı konumda gören hükümetin toplantısına katılmayacağını söyledi

16 Ekim 2014 20:49

Akil İnsanlar Heyeti uzun süre sonra ilk kez bu pazar günü 'Kobanê eylemleri sonrasında yaşananları değerlendirmek ve çözüm sürecini masaya yatırmak' amacıyla toplanıyor. Ege Bölgesi akil insanlar heyetinde görev alan Prof. Baskın Oran, 'Kürtlerin daha fazla oyalanmasına alet olamam' diye konuştu.
 

Toplantı isteğinin doğrudan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldiği ve Başbakanlık'tan heyet üyelerine "Başbakan sizlerle tanışmak istiyor" denildiği öğrenildi.

Hükümetin başlattığı çözüm süreci ve açılım politikaları çerçevesinde 4 Nisan 2013'te oluşturulan ve 63 üyesi bulunan 'akil insanlar heyeti' o dönem tüm illeri gezerek Kürt sorununun çözümü konusunda atılacak adımları anlattı, çeşitli tartışmalar ve konferanslar düzenledi. Bu çalışmalar sonucunda da bir rapor hazırlanarak hükümete sunuldu.

 

Baskın Oran: IŞİD ve PKK'yı aynı konumda gören hükümet toplantısına katılıp da...



Ege Bölgesi akil insanlar heyetinde bir süre görev alan Prof. Baskın Oran, T24'e, "IŞİD ile PKK'yı aynı konumda gören bir hükümetin toplantısına katılıp da, Kürtlerin daha fazla oyalanmasına alet olamam" diye konuştu.

 

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