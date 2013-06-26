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Akil İnsanlar toplantısı 4 eksik üyeyle başladı

Erdoğan'a yaklaşık 40-50 sayfadan oluşan 7 ayrı rapor sunulacak olan Akil İnsanlar toplantısına 4 isim katılmadı

26 Haziran 2013 18:09

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Akil İnsanlar Heyeti'nin final toplantısı Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde başladı. ntvmsnbc.com'un haberine göre, toplantıya, Akil İnsanlar Heyeti üyeliğinden, köşe yazısında istifa ettiğini açıklayan Murat Belge ile Prof. Dr. Baskın Oran katılmadı. Buluşmaya gidemeyen Kürşat Bumin ve Şemsi Bayraktar ise mazaret bildirdi.

Toplantıya girişte az sayıda isim konuştu. Konuşanlardan biri İç Anadolu Akil İnsanlar Heyeti Başkanı Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren oldu. Halkla birlikte yaptıkları toplantıların fotoğraflarının başbakanla paylaşacaklarını söyleleyen Taşgetiren, " Doğu'dan Güneydoğu'dan alınan fotoğraflarla İç Anadolu'dan Ege'den alınan fotoğraflar birbirinden farklı olabilir. En genel fotoğraf barış sürecinin sonuna kadar desteklendiğinin fotoğrafıdır. Herkesin 'kan dursun'. Bu 'çatışma süreci sona ersin', 'ülkede bir kardeşlik iklimi yaşasın' talebi var" dedi.

 

Taşgetiren: Belge'nin istifasını anlamlı bulmadım

 

Toplumun her kesiminin kendini mutlu hissedeceği, mağdurların mağdurluklarının sona ereceği yeni bir anayasa talebinin bütün toplum kesimlerinin ortak talebi olduğunu söyleyen Taşgetiren, Murat Belge'nin istifasıyla ilgili bir soruya da , "Bu işte istifa kurumu sağlıklı bir tanımlama mı? Biz tayin edilmiş insanlar değiliz, devlet memuru değiliz. Ben anlamlı bulmadım" yanıtını verdi.

 

'En büyük korku geri dönüş'

 

Habercilere açıklama yapan son isimse Marmara Akil İnsanlar Heyeti Sekreteri Levent Korkut oldu. Marmara bölgesindeki bireylerin daha fazla demokrasi ve özgürlük talep ettiklerini söyleyen Korkut toplumdaki en büyük tedirginliğin de geri dönüş korkusu olduğunu söyledi. Levent Korkut " Çözüm süreci geri döner mi ? Geri dönmemesi gerekir diye düşünenler fazla. Olumsuz bazı örneklerden dolayı geri dönme kaygısı var toplumda" diye konuştu.


Toplantıda İçişleri Bakanı Muammer Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da yeralıyor.

 

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