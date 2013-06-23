Baskın Oran: Hükümet üstüne düşeni yapmazsa Akiller toplantısına katılmayacağım

Akil İnsanlar Heyeti'nin Ege Bölgesi üyesi siyaset bilimci Baskın Oran, Başbakan'ın çarşamba günü Akil insanlarla düzenleyeceği toplantıyla ilgili T24'e önemli bir açıklama yaptı. "Toplantı tarihine kadar hükümetin en azından hangi yasalarda değişiklik yapmayı amaçladığını ve bunların TBMM tatile girmeden yasalaştırılması niyetini taşıdığını resmen ilan etmesini umuyorum." diyen Oran, bu şart yerine getirilmediği takdirde toplantıya katılmayacağını üzülerek bildirdi.

İşte Oran'ın T24 aracılığıyla yayınladığı o mesaj:



26 Haziran 2013 Çarşamba günü Sn. Başbakan’ın Akiller’le toplanacağı haberi gelmiş bulunuyor. Bu bağlamda ve şu ortamda aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmayı önemli bir görev saymaktayım.

Baskın Oran

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Başbakan R. T. Erdoğan ile Abdullah Öcalan’ın cesaret ve ferasetle başlattığı Barış Süreci bu yılın başında devreye girdi. Tabutların otuz yıl önce başlayan gelişi aylardır durmuş bulunuyor. Türkiye için büyük kilometre taşıdır, büyük bir hayırlı olaydır.

Bu Birinci Aşama’da Kürtler sözlerini tuttular. Böylece, kardeş kanı akışının ebediyen durması için şart olan İkinci Aşama’ya, yani ademimerkeziyetçi reformların yapılmasına geçme ortamı sağlandı.

Fakat Hükümet kendi payına düşeni bugüne kadar maalesef yapmadı. Bunca süre içinde hiçbir reform görülmedi.

Böylesi bir durum gerginliği zirveye çıkarabilir, hatta şu anda olumsuz biçimde hareketlenmeye başlayan illerimizi tekrar kanlı çatışmaya sürükleyebilir. Akiller'in kelle koltukta emek verdikleri Birinci Aşama'yı silip atabilir. Kaldı ki, başlayan ve "Kuzey Kürdistan" terimini kullanan konferansları da kışkırtır. Yarın hükümet 'hakları veren' değil 'hakları vermek zorunda kalan' durumuna düşebilir. Bu da Türkiye'nin birliğini zora sokar. Böyle bir şeyi gönlüm hiç arzu etmiyor.

Toplantı tarihine kadar Hükümetin en azından hangi yasalarda değişiklik yapmayı amaçladığını ve bunların TBMM tatile girmeden yasalaştırılması niyetini taşıdığını resmen ilan etmesini umuyorum.

Bu yapılmadan, Akiller toplantısına gelme hakkını ve sorumluluğunu kendimde bulamayacağımı, Birinci Aşama'ya verdiği yoğun emeği tamamen helal eden bir heyet mensubu olarak ve çok üzülerek açıklıyorum.

