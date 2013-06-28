Akil İnsanlar Güneydoğu raporu: O diziler yayından kaldırılsın

Akil İnsanlar Güneydoğu Heyeti'nin önceki gün Başbakan Erdoğan'a sunulan raporunda sürece toplumsal desteğin yüzde yüze yakın olduğu belirtilerek talepler bölümünde çocuk evlilikler için tedbir alınması, Şefkat Tepe, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kaldırılması, araç plakalarındaki il hanesinin kaldırılarak Batı'ya rahat seyahat gibi maddelerin yer alması dikkat çekti.

Raporda "Devlet içinde çözüm taraftarı olan Turgut Özal, Adnan Kahveci, Org. Eşref Bitlis, Tuğeneral Bahtiyar Aydın tasfiye edildi" ifadesi yer aldı.

Güneydoğu'da herkesin barış sürecinden yana olduğu ve desteklediği belirtilen raporda "Kürtler ülkenin batısında yaşayan ayrılma ve bölünme tartışmalarını yadırgamaktadır. Toplantılarımızda konuşulmayan tek şey bayrak, sınır, bölünme ve benzeri konular oldu" dendi.



'Kurtlar Vadisi, Şefkat Tepe, Sakarya Fırat yayından kaldırılsın'



Raporun talepler kısmında şu ifadeler yer aldı: Anadilde eğitim hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması, Anayasal vatandaşlık anlayışının benimsenmesi, Kürtlere statü tanınması, Kürtçe'de kullanılan ve yasak olan harflerin kullanımının serbest bırakılması, Koruculuğun kaldırılması; Yerleşim yerlerinin eski adlarının iadesi, Genel bir siyasi af çıkarılması, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, Andımız metninin kaldırılması, "Ne Mutlu Türküm diyene" ve benzeri yazıların silinmesi, Şefkat Tepe, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi ve Tek Türkiye benzeri TV dizilerinin yayından kaldırılması.