Âkil İnsanlar toplantısında neler konuşuldu?

Âkil İnsanlar raporuyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, raporlarda çözümle ilgili olması ve olmaması gerekenler var. Raporlarda tespit ve teşhişler var. tüm raporlar hükümet tarafından alındı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Akil İnsanlar'la yaptığı toplantı sona erdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Akil İnsanlar toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, toplantıyla ilgli şunları söyledi:

"Akil İnsanlar Heyeti’nin son toplantısı yapıldı. Türkiye’nin nabzını tutmaya çalışıyorlardı, binlerce insanla görüştüler. Sonuçta bir rapor hazırladılar. Kamu Düzeni ve Müsteşarlığı koordinasyonu yaptı.

Raporlarda tespitler var. Problem nedir, ne değildir tespiti var, problemlerle ilgili teşhisler var. Her bölge heyeti bazı tedavi yöntemleri öneriyor. Çözümle ilgili ne olması ya da olmaması gerektiği ifade ediliyor.

Bundan sonra yapılacak süreçte en ince detayına kadar değerlendirilecek, 7 bölge raporu birleştirilerek nihai rapor hazırlanacaktır. Heyetteki 63 kişiye iktidarımız, ülkemiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Medyanın, heyetin çalışmaları sırasında küçük grupların eylemlerini öne çıkarmasından, esas yapılan işin görülmemesinden şikayetçi oldular.

Şehit ve gazi ailelerinin süreci desteklediklerini söylediler. Türkiye genelinde çözüm sürecine çok büyük destek olduğunu belirttiler.

İnsanlar çözüm sürecinin ne olduğunu öğrendikten sonra destek oluyorlar.

Sihirbaz gibi şapkadan tavşan çıkararak bu işi bitirilemez, bu bir süreç. 30 yıllık bir tahribat var, herkes yıkabilir ama yapamaz. Bu gemide hepimiz birlikteyiz, birinci, ikinci mevkide de olsak batarsa hepimiz helak oluruz.

Selahattin Demirtaş, ‘süreç gitti, geldi’ dediyse kendisine sormak lazım. Bu meseleyi yalnız Kürt meselesi olarak görmemeliyiz.

Ben buraya gelene kadar toplantıda Gezi Parkı ile ilgili bir kelime dahi geçmedi.

Heyetin görev süresi 2 aydı ve son toplantısını yaptı. Çözüm sürecine karşı çıkanlar azınlıkta kaldı."

'Akiller'den 4 isim katılmadı

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Mehmet Ulvi Saran da katıldı.

Toplantıya, Akil İnsanlar Heyeti üyeliğinden, köşe yazısında istifa ettiğini açıklayan Murat Belge ile Prof. Dr. Baskın Oran katılmadı.

Buluşmaya gidemeyen Kürşat Bumin ve Şemsi Bayraktar ise mazaret bildirdi.