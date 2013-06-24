Akil İnsanlar raporunda dikkat çeken 10 tespit...

62 Akil İnsan'ın çözüm sürecine katkıda bulunmak için yaptıkları kamuoyu yoklamasının sonuna gelindi. Ziyaret ettikleri illerde çözüm süreciyle ilgili halkın kendilerine yönelttikleri talepleri Başbakan'a sunulmak üzere rapor haline getiren Akil İnsanlar'ın, çarşamba günü Başbakan ile toplantı yapması bekleniyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, 62 akil insan, Başbakan'a sunacağı raporunda 10 maddelik tespitte bulunuyor.

Çözüm sürecine destek için oluşturuman Akil İnsanlar Heyeti Başbakan Tayyip Erdoğan'la Çarşamba günü Beşiktaş Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Görüşmede, 62 akil insan, hazırladıkları 7 ayrı raporu Erdoğan'a sunacak. Çekilmenin tamamlaması ile birlikte atılacak adımlar raporlara göre belirlenecek.

Raporda dikkat çeken 10 tespit şöyle:

1- Sürecin kalıcı olması için sivil anayasa gerekli. Özgürlük alanları genişletilmeli.

2- Doğu ve Güneydoğu'da yeni bir vatandaşlık talebi ön plana çıkıyor. Batı'da yeni vatandaşlıkta endişe var. Yeni Anayasa'nın sadece Kürt'lerin taleplerine göre yapılmasına sıcak bakılmıyor. Adımların tüm toplumu kapsaması isteniyor.

3- "Demokratikleşmiş" devlet isteniyor. Mezhepsel ve etnik ayırıma 'hayır' diyor. Bu nedenle "Türk Milleti tanımına dokunulmasın" deniliyor.

4- Marmara'da, "Devlet değişmeli, kucaklayıcı olmalı" çağrısı yapıyor. Tek vatan, tek bayrak vurgusu, ülke bütünlüğü ön plana çıkıyor.

5- Karadeniz halkının Kürtlerle sorunu yok. Ege'linin endişesi "Öcalan bırakılır mı?"

6- Az da olsa "bölünme" kaygısı var. Bölünme korkusu yerini değişim beklentilerine bırakıyor.

7- Doğu Anadolu, "Sivil siyasetin önü açılsın. Yasama, yürütme ve idari yapı değişsin" diyor.

8- Çatışma ve kutuplaşma istenmiyor. Güneydoğu halkı sürecin devamı için kararlılık vurgusu yapıyor.

9- Sürece yönelik korku ve endişeleri ortadan kaldırmalı. Taraflar üslupta dikkatli olmalı. İç Anadolu'da sürece destek büyük. Endişeler ise "PKK'lılara af olacak mı? Kürtlere ne söz verildi?" Akdeniz'de ise sürece yönelik kaygılar aşıldı.

10- Güneydoğu'da Kürtçe'nin anadil olma beklentisi var. Şiddete tepki, barışa ise sahip çıkış var.