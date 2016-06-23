T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM'in Deniz Seki kararı; tutukluluk süreci hukuka aykırı

Seki'nin 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı

23 Haziran 2016 15:24

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hapis yatan şarkıcı Deniz Seki’nin avukatı Naim Karakaya’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru yedi yıl sonra karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme öncelikle 'başvurucunun iç hukuk yollarını tükettiğine ve başvurunun kabul edilebilir' olduğuna karar verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kararda Deniz Seki’nin tutuklu kaldığı bu süreçte tutukluluk incelemeleri için mahkemeye etkin bir başvuru hakkının sağlanmadığı için hükümetin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığı belirtildi. İhlalin sonuçlarının giderilmesi talep edildiği için mahkeme Seki için bir tazminata hükmetmedi.

 

İlk duruşmada serbest bırakılmıştı

 

Deniz Seki 13 Şubat 2009 tarihinde tutuklanmış ve ilk duruşması için 1 Ekim 2009 tarihine kadar toplam 218 gün beklemek durumunda kalmış ve ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

Deniz SekiAİHMtutuklamauyuşturucu ticareti

İlgili Haberler

Deniz Seki ne zaman tahliye olacak?

'Deniz Seki cezaevi kütüphanesinde yeni şarkılar yazıyor. Çıktıktan sonra albüm yapacak'

Deniz Seki cezaevinde kamera karşısına geçti

Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek

Adalet Bakanlığı'ndan Deniz Seki açıklaması: Dizide rol almasına sosyal faaliyet kapsamında izin verildi

Cezaevinde bulunan Deniz Seki, Atv'nin "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol almıştı

Savcı: Deniz Seki tekrar yargılanmamalı!

Deniz Seki, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 1,5 yıldır hapiste

Deniz Seki açık cezaevine gitmemek için dilekçe verdi

Seki, hapis cezasının son 1 yılını Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde geçirmek istediği söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24