AİHM'in Deniz Seki kararı; tutukluluk süreci hukuka aykırı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hapis yatan şarkıcı Deniz Seki’nin avukatı Naim Karakaya’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru yedi yıl sonra karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme öncelikle 'başvurucunun iç hukuk yollarını tükettiğine ve başvurunun kabul edilebilir' olduğuna karar verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kararda Deniz Seki’nin tutuklu kaldığı bu süreçte tutukluluk incelemeleri için mahkemeye etkin bir başvuru hakkının sağlanmadığı için hükümetin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığı belirtildi. İhlalin sonuçlarının giderilmesi talep edildiği için mahkeme Seki için bir tazminata hükmetmedi.

İlk duruşmada serbest bırakılmıştı

Deniz Seki 13 Şubat 2009 tarihinde tutuklanmış ve ilk duruşması için 1 Ekim 2009 tarihine kadar toplam 218 gün beklemek durumunda kalmış ve ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.