Deniz Seki ne zaman tahliye olacak?

Önceki gün Beyaz TV'de gündüz kuşağında yayın yapan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'a konuk olan gazeteci Tahir Sarıkaya, cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Seki’nin ancak iki yıl sonra tahliye edilebileceğini öne sürdü.

Sarıkaya, Deniz Seki'nin son durumu hakkında şunları söyledi:

“Deniz Seki cezaevi kütüphanesinde yeni şarkılar yazıyor. Çıktıktan sonra albüm yapacak. 5 Haziran 2016 yılında da Kocaeli Açık Kadın Cezaevi’ne gönderilecek. Burada ailesini daha rahat görebilecek. Bundan 2 yıl sonra, yani 5 Haziran 2017’de de sabah 08:00’de tahliye olacak.”

Ayrıca Deniz Seki’nin cezaevinde yazmaya başladığı ve kadın hikayelerini derlediği kitabını da bitirmek üzere olduğu öğrenildi.