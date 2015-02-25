Deniz Seki aylar sonra hastanede görüntülendi

Sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne sevk edilen pop şarkıcısı Deniz Seki, dün hastane odasının penceresinde kameralara takıldı.

Önceki gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı Aseptik Bölümü’nde kist ameliyatı olan Deniz Seki, operasyon sonrası odasına alındı. Ünlü şarkıcı, dün hastanenin beşinci katında bulunan ve mahkum koğuşu uygulaması olan demir parmaklıklı odasının penceresinde kameralara yansıdı.

Aylar sonra ilk kez görüntülenen Seki’nin bitkin ve moralsiz hali dikkat çekse de bu kare ameliyat sonrası kendisini topladığını ve ayağa kalkıp odasında dolaşmaya başladığını ortaya koydu. Hürriyet'te yer alan habere göre, odasının bulunduğu katta üç jandarma eri ve bir üst çavuşun nöbet tuttuğu Deniz Seki’nin hastanede ne kadar kalacağı belirsizliğini koruyor. Alınan kistin laboratuvar incelemeleri ise devam ediyor.

Kardeşi Serkan Seki, önceki gün savcılıktan aldığı özel izinle Deniz Seki’yi hastane odasında ziyaret etmek istedi. Belgesini başhekimliğe onaylatmak isteyen Seki, hem öğlen tatiline denk gelmesi hem de Deniz Seki’nin uyutuluyor olması nedeniyle görüşmeyi gerçekleştiremedi. Çıkışta ablasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Serkan Seki, “12 santimlik bir kist alındı. Kistin iyi mi yoksa kötü huylu mu olduğu patalojijk testlerden sonra ortaya çıkacak. Umarım sonucu iyi olur.”

Deniz Seki'ye ait olan 'Hayat 2 Bilet' şarkısının klibi için ünlü arkadaşları kamera karşısına geçti.

Demet Akalın ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler çekimlere ait fotoğrafları sosyal medyada paylaştılar.