Linet cezaevinde Deniz Seki ile karşılaştı: Deniz beni görünce çok ağladı

Bakırköy Kadın Cezaevi'nde anneler günü için düzenlenen etkinlikte Deniz Seki ile karşılaşmasında yaşadıklarını anlatan şarkıcı Linet "Deniz Seki beni görür görmez ağladı ve üstüme atladı. İnşallah en kıza zamanda, güzel şarkılarıyla aramızda olacak" ifadelerini kullandı. Seki'yle daha önce tanışmadığını söyleyen Linet, "Deniz çok ağlıyordu, çok duygulandı, mutlu da oldu aynı zamanda. Öpüştük, koklaştık, ağlaştık. Tansiyonum düştü. Kendimi zor tuttum, arabaya binince de bayıldım" dedi.

Cezaevi koşullarını anlatan şarkıcı, "Başsavcılar, hakimler aynı tencereden yemek yiyor orada. 6-7 saat cezaevinde kaldım. Cezaevi için kendi cebimden beş tane no frost buzdolabı aldım. Özellikle Deniz Seki'nin olduğu yeri seçmedik, kadınların en çok bulunduğu cezaevini seçtik. Deniz'in de orada olduğunu da gidene kadar bilmiyordum. Reklam peşinde değilim. Deniz annesiyle görüşemedi, çok ağladı. Allah kimseyi oralarda sınamasın. Fiziği gayet güzel, çok zayıf değil, güzel görünüyor. Ağlamaktan gözleri küçücük oldu. Ama arkadaşımı çok iyi gördüm. Çok sordum bir ihtiyacın var mı? diye. Hiçbir şey istemedi. Tek isteği bir an önce özgürlüğüne kavuşmak."