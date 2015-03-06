Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyat olan Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili farklı haberlerin yayılması üzerine avukatı bir açıklama yaptı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Uyan Türkiyem" programının sunucusu Tahir Sarıkaya'nın Deniz Seki'nin kanser olmadığını öne süren açıklmalarının asılsız olduğunu belirten Seki'nin avukatı, "Deniz Seki, 24.02.2015 günü yumurtalıklarında bulunan kistler sebebiyle ameliyat edilmiş olup ameliyat esnasında müvekkil Deniz Seki’den alınan kistler patoloji incelemesi yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir" dedi.

İşte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyat olan Deniz Seki’nin avukatından kanser açıklaması:

"Ülkemizin önde gelen ses sanatçılarından müvekkilim Deniz Seki, yaşamış olduğu sağlık problemleri nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi nezdinde tedavi görmeye başlamış olup anılan sağlık sorunu ve akabindeki tedavi sürecine ilişkin olarak kamuoyuna aktarılan yegane doğru bilgi, bu ameliyatın gerçekleşmiş olmasıdır.

Patoloji sonuçları belli olmadı

Müvekkilim Deniz Seki, 23.02.2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi nezdinde devam eden tedavi süreci ile ilgili olarak dün hiçbir surette gerçeği yansıtmayan tamamen gerçek dışı bilgiler kamuoyuna iletilmiştir. Zira müvekkil Deniz Seki, 24.02.2015 günü yumurtalıklarında bulunan kistler sebebiyle ameliyat edilmiş olup ameliyat esnasında müvekkil Deniz Seki’den alınan kistler patoloji incelemesi yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Buna rağmen kamuoyuna patoloji sonuçlarının çıktığı yönündeki gerçek dışı haber içerikleri iletilmiştir. Hâlihazırda incelemeler devam etmekte olup, bu konuda gerek bize gerekse de müvekkilimize İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesince verilmiş kesin hiçbir sonuç bulunmamaktadır. Bu yönüyle yapılan açıklama ve haberlere itibar edilmemesini dileriz."