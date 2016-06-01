Savcı: Deniz Seki tekrar yargılanmamalı!

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Bakırköy Kadın Cezaevi'nde hükümlü bulunan şarkıcı Deniz Seki'nin yeniden yargılanmasına ilişkin ilk değerlendirmeyi savcılık yaptı. Savcı Mehmet Bahadır, Deniz Seki'nin yeniden yargılama talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Deniz Seki, geçen Pazartesi günü avukatı Naim Karakaya aracılığıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, yeniden yargılanma talebinde bulundu. Ancak talebi inceleyen Savcı Mehmet Bahadır, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311. maddesinde yer alan yeniden yargılama şartları oluşmadığından talebin reddine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Mütalaa mahkemeye gönderildi. Deniz Seki'nin talebine ilişkin son sözü ise İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek.

Deniz Seki, avukatı aracılığıyla 30 Mayıs Pazartesi günü mahkemeye başvurmuş ve yeniden yargılanma talep etmişti. Mahkemeye dilekçenin yanı sıra Deniz Seki'nin mektubu da sunulmuştu. Deniz Seki, mektubunda, "Bu yargının hastalıklı döneminin tek mağduru olarak hâlâ içerideyim. O dönem yargı tarafından mağdur edilen herkese geç de olsa iade-i itibar yapılmışken, bana bu yapılmamıştır. Soruşturmayı yürüten savcı ve hüküm veren üç hakimden ikisi hakkında soruşturma açılıp açığa alındı. Yargılamamda yapılan bu kadar usulsüzlüğe, hukuksuzluğa rağmen Yargıtay da, Anayasa Mahkemesi de bu hukuksuzluklara maalesef sessiz kalmayı tercih etmiştir. Yargıdan af ya da merhamet istemiyorum. Kapalı cezaevinde geçirilecek süreyi de tamamlayarak yeniden yargılanma isteğinde bulunmayı da özellikle tercih ettim. Tek isteğim, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yeniden yargılanmamdır. Sizden gereğini samimi, kalbi duygularla ve içten saygılarımla talep ediyorum" ifadesine yer vermişti.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasının onanması üzerine, 16 Kasım 2014'te tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti.