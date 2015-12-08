Adalet Bakanlığı'ndan Deniz Seki açıklaması: Dizide rol almasına sosyal faaliyet kapsamında izin verildi

Adalet Bakanlığı, cezaevine film seti kurulması ve Deniz Seki'nin o filmde rol almasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kurumda bulunan hükümlülerin gönüllü olmaları şartı ile dilekçeleri alınarak rol almalarına "sosyal faaliyet" kapsamında izin verildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde set kurulup Deniz Seki’nin rol almasıyla ilgili açıklama yaptı. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumda bulunan hükümlülerin gönüllü olmaları şartı ile dilekçeleri alınarak rol almalarına “sosyal faaliyet” kapsamında izin verildiği belirtildi ve “ Daha önce defalarca haber, belgesel, dizi ve film çekimi için izin verilmesine rağmen ilk defa izin veriliyormuş gibi algı oluşturulmasına yönelik maksatlı ve gerçeğe uygun olmayan haber ve yorumlar yapılması üzüntüyle karşılanmıştır” denildi. Bakanlık açıklamasında tutuklulara ise izin verilmediği belirtilerek şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ceza infaz kurumlarında çekimi yapılan televizyon programları ve yapımları ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza infaz kurumlarının sadece cezanın infazının yapıldığı bir yer olmadığı, gerek eğitim, gerek sosyal ve kültürel gerekse meslek edindirme adına yapılan çalışmalarla kişilerin “yeniden topluma kazandırılması” noktasında çok önemli çalışmaların yapıldığı kurumlardır.

Sosyal faaliyet kapamında izin veriliyor

Suç işlemenin sonuçlarına yönelik olarak toplumsal farkındalığın arttırılması için izin verilen televizyon programı, dizi, sinema filmi, belgesel, haber ve diğer formatlardaki yapımlar, hükümlüler için sosyal faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. Daha önce de ceza infaz kurumlarında haber, belgesel, dizi ve film çekimine izin verildiği gibi 2014 ve 2015 yıllarında toplamda 50’den fazla haber, belgesel, dizi ve televizyon programı çekimi için gazetelere ve televizyonlara izin verilmiştir.

Gönüllü olmaları şartıyla hükümlülere izin veriliyor

Çekimlerde gönüllü olmaları şartıyla sadece izin verilen programlarda hükümlüler rol almakta, tutuklulara ise hiçbir şekilde çekim izni verilmemektedir. Bu kapsamda ilgili prodüksiyon şirketinden gönüllü hükümlülerin rol alması için herhangi bir isim belirtilmeksizin izin istenmiş olup, kurumda bulunan hükümlülerin gönüllü olmaları şartı ile dilekçeleri alınarak rol almalarına izin verilmiştir. Daha önce defalarca haber, belgesel, dizi ve film çekimi için izin verilmesine rağmen ilk defa izin veriliyormuş gibi algı oluşturulmasına yönelik maksatlı ve gerçeğe uygun olmayan haber ve yorumlar yapılması üzüntüyle karşılıyoruz."