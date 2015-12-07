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Deniz Seki cezaevinde kamera karşısına geçti

Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek

07 Aralık 2015 09:37

Cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki, Atv'de yayınlanan  "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dünyada ilk defa, ünlü bir mahkûm cezaevindeyken bir dizide rol aldı. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek. 

Senaryonun çekimi için dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, önce Seki'nin ailesi ve avukatları ile temasa geçti. Ardından Adalet Bakanlığı'ndan özel izin aldı. Daha sonra dizi çekimleri için cezaevinde bulunan dizi oyuncularıyla Seki'ye haber gönderildi. Seki'nin de durumuna sıcak bakmasıyla herkesten sır gibi saklanan çekimler geçen perşembe ve cuma günleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti. 

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi "Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz"ın yarın akşam izleyicisiyle buluşacağı 14. bölümünde, televizyon tarihinde bir ilk yaşanacak. "Uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla 16 Kasım 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Seki, tutukluyken kamera karşısına geçen ilk ünlü mahkûm olarak tarihe geçecek. 

Senaryoda Deniz Seki'nin içerde bugüne kadar yaşadığı, duyduğu gördüğü gerçek hikâyelerden izlere yer verildi. Deniz Seki'nin dizide en ses getirecek repliği ise Hallac-ı Mansur'a ait: "Cehennem sadece acı çektiğimiz yer değildir... Acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir..." 


 

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