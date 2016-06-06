Deniz Seki açık cezaevine gitmemek için dilekçe verdi

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan şarkıcı Deniz Seki, açık cezaevine sevk edilmemek için talepte bulundu.

DHA'nın haberine göre, Seki'nin, hakkında verilen ve onanan hapis cezasının son 1 yılını açık cezaevinde geçirmemek için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi.

Dilekçede, Seki'nin sağlık sorunları ve güvenlik nedeniyle açık cezaevine gitmek istemediği ve kalan 1 yıllık cezasını kapalı cezaevinde geçirmek istediği kaydedildi. Seki'nin dilekçesi inceleme aşamasında bulunuyor. İnfaz yasası gereği, belli suçlardan hükümlü bulunan kişilerin son 1 yılını açık cezaevlerinde geçirmeleri gerekiyor.

2014 yılında tutuklanmıştı

Kaldırılan özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2012'de Deniz Seki'yi “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay10. Ceza Dairesi, Seki'nin suçunun, "uyuşturucu ticareti yapmak" değil, "uyuşturucu ticaretine yardım etme" fiilini oluşturduğuna hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.Dairenin oy çokluğuyla aldığı karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş ve dosyanın gittiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 27 Mart 2014'te başsavcılığın itirazını kabul ederek, yerel mahkemenin kararını onamıştı. Davanın soruşturma aşamasında 24 Şubat 2009'da tutuklanan ve 7 ay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Deniz Seki, 2 Ekim 2009'da yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca cezasının onanmasının ardından Deniz Seki,Esenyurt'ta yakalandı.Seki, 16 Kasım 2014'te mahkemece tutukluluk kararı yüzüne okunarak, cezaevine gönderilmişti.