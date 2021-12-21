Ahmet Hakan: Fatma Şahin’e bir çift sözüm var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, HaberTürk'ten istifa eden Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokat atmasını ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tepkisiz kalarak yayına devam etmesini eleştirdi.

Hakan, Sarıkaya için "Kendinden azıcık üstte olana 'Aman efendim, yaman efendim' türü bir üslup, kendinden azıcık altta olana ise elinin tersiyle çakış. İşte tam olarak buydu öfkemin temel nedeni! Yani adamın gözü dönüyor ama o kadar da dönmüyor! Kime karşı nazik olacağının, kime karşı maganda olacağının sımsıkı bilincinde! Gözü dönerken bile hesap kitap yapıyor ve asla hesap hatası yapmıyor! Gözü alt üst dinlemeden dönse... Önüne gelene bin tekme atacak denli delirse... Amir / memur hiç bakmadan çileden çıksa... Kendisine... 'Kişiliğini bastırıyorsun. Bu bir hastalık. Git de bir tedavi ol' derdim. Fakat bin türlü hesap kitap içeren bu aşırı kontrollü göz dönme vakası karşısında... Kendisine sadece bir Ahmet Kaya şarkısıyla seslenmekten başka yapacak bir şey bulamıyorum:'Birazcık efendi ol, bırak elinden şu sazı'" ifadelerini kıllandı.

"Fatma Şahin'e de bir çift sözüm var" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Çok severim Fatma Şahin’i. Çalışkanlığını, işine odaklı oluşunu, kuşatıcılığını falan takdir ederim. Muharrem Sarıkaya’nın davranışı karşısında... Buz kestiğinin, donup kaldığının farkındayım. Ama insan, şaşkınlıktan çıkar çıkmaz...

'Ne yapıyorsunuz Muharrem Bey? Hiç yakışıyor mu size? Neden şiddet uyguluyorsunuz?' falan demeyi nasıl olur da aklına getirmez? Nasıl olur da... Karşısındaki insanın sınırlarda gezinen bu kişilik bozukluğu karşısında hiç değilse ürküp korkmaz ve programı terk edivermeyi düşünmez? Nasıl olur da... Olay çıkarmadan da olsa anında minik bir tutum almaz?"

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Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

Sarıkaya, olayın basına sızmasından bir gün sonra, HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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